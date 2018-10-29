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Ведущий «Звезды» прошел путь, который проделали пассажиры перед посадкой в Boeing 737

Денис Кочанов
18:26 29.10.2018
В аэропорту Джакарты, откуда вылетел злополучный рейс, находится ведущий новостей «Звезды» Денис Кочанов, который решил пройти весь путь до терминала, где находились пассажиры рухнувшего в море самолета.
Фото: lionairgroup, twitter

Утром 29 октября в Индонезии произошла трагедия: разбился пассажирский Boeing 737, в результате чего погибли все 189 человек, находившиеся на его борту: 181 пассажир и 7 членов экипажа. Лайнер совершал внутренний рейс из столицы Джакарты в город Панкалпинанг. Спустя 13 минут после взлета пилот неожиданно запросил разрешение вернуться в аэропорт. Сразу после этого связь с воздушным судном была потеряна. Boeing рухнул в воду неподалеку от берегов острова Ява, за секунды он погрузился на глубину 40 метров.

Прибывшие на место спасатели уже обнаружили первые человеческие останки. Пока еще не найдены черные ящики. Они должны прояснить причины катастрофы. По предварительным данным, у самолета взорвался топливный бак, поэтому эксперты не исключают версию теракта. Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории Индонезии по количеству жертв. Упавший Boeing 737 принадлежал авиакомпании Lion Air, самой крупной частной авиакомпаним Индонезии.

Ведущий новостей «Звезды» Денис Кочанов решил пройти  и показать весь путь до терминала аэропорта в Джакарте, где находились пассажиры рухнувшего в море самолета.

«Мы сейчас попробуем пройти весь путь, который сегодня утром прошли пассажиры рейса JT610. Давайте попробуем приобрести билет на рейс JT254 в Паданг и попробуем добраться до того терминала, до того выхода, откуда сегодня утром вылетали пассажиры авиакомпании Lion Air», - предложил ведущий «Звезды» Денис Кочанов.

«Если честно, без особого труда прошел досмотр. Я не скажу, что как-то досматривали особенного тщательно. Просканировали вещи и все, даже металлоискателем по мне не прошлись. Собственно, мы зашли в зону check-in. И здесь сейчас буду регистрироваться на рейс. Вот, как видите, очень много стоек авиакомпании Lion Air», - добавил он.

«Получаем посадочный талон и можно идти к гейту. Территория аэропорта достаточно большая, полицейских не видно. Досмотр только на входе. Здесь достаточно просто пройти. Например, со мной моя жена и она прошла даже без билета. Правда, впереди рамки металлоискателей, и уже зона, куда проходишь только с посадочным талоном. Так что идем вперед», - продолжил он.

«Вот так выглядит терминал B5. Переход к нему в таком стеклянном коридоре. Очень напоминает наши наземные переходы. Именно отсюда вылетали пассажиры рейса JT610 из Джакарты. Если посмотреть на этот зал, то видно, что он небольшой. По сравнении с обычными залами аэропортов. Здесь нет магазинов.  Это говорит о том, что здесь очень немного жителей Индонезии, которые летают к родственникам, к друзьям, по каким-то своим делам. В основном этот терминал рассчитан на местные перелеты. Здесь находятся телевизоры, на которых транслируют выпуски новостей и рассказывают подробности этого самого рейса. Не знаю, что сейчас переживают пассажиры, которым придется лететь, причем из этого самого терминала, откуда летели эти люди. Здесь практически нон-стопом идут выпуски новостей и любая информация, которая поступает, сразу же оказывается в эфире. Людей много, я не слышал, чтобы кто-то отказался от полетов. То есть вылеты продолжаются и их достаточно много», - пояснил Кочанов.

«В основном так выглядят пассажиры подобных рейсов небольших авиакомпаний. То есть это очень много женщин, очень много детей. Информация о том, что на борту были дети, подтвердилась. Возможно, буквально на этих самых местах играли такие же детишки насколько часов назад. Но сейчас их, уже, возможно, нет в живых. Я хотел подойти к людям, узнать, что они сейчас чувствуют. Им предстоит другой перелет, тем не менее, после того, что случилось, лететь очень тяжело, мне кажется. Но к сожалению, и это, опять же, говорит о том, что это местный рейс, местное направление, никто почти не говорит по-английски . К сожалению, мой индонезийский весьма плох, поэтому я не смог получить никаких подробностей, никаких деталей. Но думаю, что люди немножко напуганы предстоящим перелетом», - сказал Денис.

«Как видите, ажиотаж невероятный. Вот в кризисном центре сейчас к журналистам вышел президент Индонезии Джоко Видодо, он сообщил последние подробности расследования крушения самолета Boeing 737», - отметил ведущий.

По словам Кочанова, ближе к вечеру у кризисного центра в аэропорту Джакарты появилось военное оцепление. Это было сделано не только из соображений безопасности, но и для того, чтобы уберечь родственников пассажиров злополучного рейса. Родственники переживают тяжелый момент, с ними работают психологи. Как сообщают журналисты индонезийских каналов, у вечеру в аэропорт приехал президент Индонезии и общается с родственниками. Возможно, в ближайшее время будут какие-то новые официальные заявления, которые прольют свет на то, что произошло с рухнувшим самолетом в Джакарте.

Разбившийся в Индонезии самолет - новейшая модификация пассажирского Boeing 737- Max 8. Он был произведен в 2018 году и поступил в авиакомпанию Lion Air в августе. Несмотря на это, новенький лайнер уже испытывал проблемы. Во время предыдущего полета, с острова Бали в Джакарту, у самолета были выявлены технические неполадки - какие именно, в авиакомпании не уточнили, сообщив лишь, что неисправности были устранены. При этом в Lion Air отметили, что эксплуатируют еще 11 самолетов той же модели, но на других суднах подобных проблем не выявлено.

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