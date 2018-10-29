Гройсман рассказал о неизбежной ликвидации «Нафтогаза»

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что разделение «Нафтогаза» на две компании неизбежно. Об этом он рассказал «Укринформ».

По его словам, украинская компании должна будет разделиться на две новые, поскольку это диктуют требования Третьего энергетического пакета. Так, одна компания будет заниматься добычей газа, другая - транспортировкой.

«Таково требование Европейского Союза, и если мы хотим стать единственной частью энергетического сообщества, энергетической системы, должны пойти на этот шаг», - пояснил премьер.

Глава украинского кабмина затруднился назвать сроки ликвидации «Нафтогаза». Гройсман сказал, что сначала специалистам предстоит придумать «успешную модель». Прежде всего, добавил украинский премьер, «Нафтогаз» должен получить от российского «Газпрома» 2,6 миллиадров долларов компенсации по решению Стокгольмского арбитража.