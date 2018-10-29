Пожарные локализовали огонь на рынке стройматериалов во Владивостоке

Тушение крупного пожара, начавшегося сегодня на рынке стройматериалов «Китай-город» во Владивостоке, продолжается. Зарево от возгорания, площадь которого оценивается в тысячу квадратных метров, видно практически из любой точки города. Об этом сообщает с места событий корреспондент «Звезды» Андрей Кармаданов.

По его информации, пожарным удалось локализовать пламя и отстоять находящееся рядом офисное здание. Однако сами склады уже обрушились от огня. В настоящее время расчеты проливают водою горящие материалы. На месте работают более 30 сотрудников МЧС и около 15 единиц техники.

«Пожарные автомобили постоянно сменяют друг друга, уезжая пополнять запасы воды, и вот уже несколько часов они борются с этим огнем. Как сообщили сотрудники МЧС, на данный момент информации о пострадавших или тем более жертвах этого пожара нет. Но тушение еще продолжается. Сейчас пожарные заходят внутрь здания и проливают все уже там», - передает Андрей Кармаданов.

Напомним, сообщение о крупном возгорании поступило в пожарно-спасательную службу Владивостока в 18.20 по местному времени. Сообщалось, что загорелся склад стройматериалов, расположенный по улице Выселковая.