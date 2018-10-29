В столице Туниса прогремел взрыв
Неизвестная женщина привела в действие взрывное устройство в центре города Тунис.
Видео: Mohamed Iqbel Ben Rejeb, Facebook
Мощный взрыв прогремел в столице Туниса, сообщает агентство Reuters.
Взрыв произошел на проспекте Хабиба Бургибы. Взрывное устройство, как сообщает агентство, привела в действие смертница. В результате происшедшего пострадали два человека.
Как сообщает издание Shemsfm, взрыв прогремел после окончания акции протеста против действий правоохранителей, которые застрелили молодого человека, подозреваемого в контрабанде.
В настоящее время полицейские оцепили место происшествия.