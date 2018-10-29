В столице Туниса прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел в столице Туниса, сообщает агентство Reuters.

Взрыв произошел на проспекте Хабиба Бургибы. Взрывное устройство, как сообщает агентство, привела в действие смертница. В результате происшедшего пострадали два человека.

Как сообщает издание Shemsfm, взрыв прогремел после окончания акции протеста против действий правоохранителей, которые застрелили молодого человека, подозреваемого в контрабанде.

В настоящее время полицейские оцепили место происшествия.