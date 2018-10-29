В школе Северной Каролины произошла стрельба
По данным полиции, один ученик получил ранение, еще один задержан в связи с инцидентом.
Фото: Dimitrios ManisZUMAPRESS.com, Globallookpress
Полиция города Мэттьюз, расположенного в американском штате Северная Каролина, сообщила в своем Facebook об инциденте в школе Butler High School. По данным правоохранительных органов, сегодня утром по местному времени там произошла стрельба.
В результате ЧП один учащийся получил ранения и был доставлен в больницу. Еще один ученик арестован в связи с инцидентом.
В настоящее время место происшествия оцеплено полицией.