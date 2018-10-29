На рынке появился новый пикап на базе Lada Granta

Дочка «АвтоВАЗ» «ВИС-Авто» выпустила на рынок новую модель - пикап на базе уже обновленной Lada Granta.

По данным портала Drom.ru, автомобиль приобрел новое оформление передней части в стиле Vesta, а также измененную переднюю панель и другую комбинацию приборов.

После рестайлинга он стал напоминать весь обновленный модельный ряд Lada. У автомобиля похожий капот, передние крылья, фары и решетка радиатора. Кроме того, впервые в истории модели передний бампер теперь окрашивается в цвет кузова.

У машины восьмиклапанный атмосферный бензиновый мотор объемом 1,6 литра и мощностью 87 лошадиных сил, а также пятиступенчатая механическая коробка передач.

«Каблучок» нового образца в базовом исполнении с бортовым кузовом можно будет приобрести по цене от 648 500 рублей, с тентом - от 669 500 рублей, а фургон отдадут по цене от 680 500 рублей.

Напомним, по итогам сентября Lada Granta стала бестселлером на российском рынке.