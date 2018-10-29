Николая Караченцова проводили аплодисментами

В театре «Ленком» простились с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым. Этой сцене он отдал почти полвека своей жизни. Попрощаться с любимым артистом пришли тысячи людей.

После траурной церемонии пришедшие выстроились в огромный живой коридор и аплодисментами проводили любимого артиста в последний путь.

Николай Петрович Караченцов будет похоронен на Троекуровском кладбище.

До своего 74-летия он не дожил всего один день.