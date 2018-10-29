Николая Караченцова проводили аплодисментами
Пришедшие проститься с актером театра и кино проводили его овацией, выстроившись в живой коридор.
Фото: ТРК Звезда Алексей Иванов
В театре «Ленком» простились с народным артистом РСФСР Николаем Караченцовым. Этой сцене он отдал почти полвека своей жизни. Попрощаться с любимым артистом пришли тысячи людей.
После траурной церемонии пришедшие выстроились в огромный живой коридор и аплодисментами проводили любимого артиста в последний путь.
Николай Петрович Караченцов будет похоронен на Троекуровском кладбище.
До своего 74-летия он не дожил всего один день.