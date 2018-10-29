Чиновника Минфина задержали за нанесение травм соседу
Москвичом, открывшим огонь по соседу из травматического пистолета, оказался чиновник Министерства финансов Павел Ефимов. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 22 октября на востоке Москвы. Ефимов поссорился со своим соседом - начальником транспортного отдела ООО «Спецлитмаш». Чиновник из Минфина схватился за травматический пистолет во время драки и дважды выстрелил своему противнику в грудь. Пострадавшего госпитализировали: он получил незначительные травмы. О стрельбе стало известно позже, когда в полицию обратились уже из больницы. Причина конфликта выясняется.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулигантсво». По данным источника «Комсомольской правды», сейчас чиновник активно сотрудничает со следствием.