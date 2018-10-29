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В стране и мире В стране и мире Крушение Boeing 737 в Индонезии ТЕГИ

Упавший в море индонезийский Boeing 737 не будут поднимать на поверхность

Валентина Пескова
16:19 29.10.2018
Об этом заявило национальное агентство Индонезии по поиску и спасению.
Фото: Veri Sanovri ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Индонезийский Boeing 737, потерпевший крушение сегодня недалеко от острова Ява, не будут поднимать на поверхность. Такое заявление распространило национальное агентство по поиску и спасению. Сейчас лайнер, упавший в море, находится на глубине 35 метров.

В настоящее время специалисты-подводники продолжают поиски жертв крушения. Пока эвакуировано только шесть тел. Также продолжаются поиски бортовых самописцев.

Напомним, на борту лайнера авиакомпании Lion Air находились 189 пассажиров, в том числе три ребенка и 20 индонезийских чиновников, а также четыре члена экипажа. Воздушное судно совершало рядовой внутренний рейс. Спустя 13 минут после вылета пилот запросил разрешение на возвращение в аэропорт Джакарты, но после этого связь прервалась, и лайнер пропал с радаров.

В Сети опубликованы кадры найденных вещей на месте крушения лайнера. Как видно из видеоролика, на поверхности воды плавают обломки самолета и мелкие вещи пассажиров.

Известно, что на время расследования МИД Австралии запретил своим чиновниками пользоваться услугами индонезийского перевозчика Lion Air.

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