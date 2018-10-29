Упавший в море индонезийский Boeing 737 не будут поднимать на поверхность

Индонезийский Boeing 737, потерпевший крушение сегодня недалеко от острова Ява, не будут поднимать на поверхность. Такое заявление распространило национальное агентство по поиску и спасению. Сейчас лайнер, упавший в море, находится на глубине 35 метров.

В настоящее время специалисты-подводники продолжают поиски жертв крушения. Пока эвакуировано только шесть тел. Также продолжаются поиски бортовых самописцев.

Напомним, на борту лайнера авиакомпании Lion Air находились 189 пассажиров, в том числе три ребенка и 20 индонезийских чиновников, а также четыре члена экипажа. Воздушное судно совершало рядовой внутренний рейс. Спустя 13 минут после вылета пилот запросил разрешение на возвращение в аэропорт Джакарты, но после этого связь прервалась, и лайнер пропал с радаров.

В Сети опубликованы кадры найденных вещей на месте крушения лайнера. Как видно из видеоролика, на поверхности воды плавают обломки самолета и мелкие вещи пассажиров.

Известно, что на время расследования МИД Австралии запретил своим чиновниками пользоваться услугами индонезийского перевозчика Lion Air.