Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на нефть

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам развития железных дорог затронул ситуацию с повышением цен на бензин в стране.

Медведев поручил Минэнерго и вице-премьеру Дмитрию Козаку в ближайшие дни провести консультации с нефтяными компаниями. Он пригрозил, что введет запретительные экспортные пошлины, если в результате этих встреч не будет достигнуто соглашение по заморозке внутренних цен на нефтепродукты, сообщает «Интерфакс».

«Либо в ближайшее время мне придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты, чтобы ситуация на рынке была более стабильной», — заявил российский премьер.

По словам премьера, несмотря на уже принятые меры, в ряде случаев в стране наблюдается рост стоимости топлива.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что цены на бензин в 2019 году будут расти не выше темпов инфляции. Как отметил Силуанов, рост цен на топливо поможет сдержать повышение экспортной пошлины, а также ограничение экспортных поставок.