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Землю окружило облако пылающей пыли

Василиса Морозова
15:49 29.10.2018
Венгерские ученые подтвердили существование облаков Кордылевского вокруг Земли.
Землю окружило облако пылающей пыли
Фото: J. SLÍZ-BALOGHEÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY

Астрономы обнаружили облако пылающей пыли, окружившее Землю. К такому выводу пришли исследователи Университета имени Этьвеша Лоранда в Венгрии.

Как сказано в статье на портале Sciencealert, ученые изучали облака Кордылевского - скопления мелкой космической пыли в точках Лагранжа L4 и L5 системы Земля - Луна. Они подтвердили, что они существуют.

Впервые облака Кордылевского были обнаружены более полувека назад. Астроном Казимеж Кордылевский обнаружил две ярко светящиеся области около точки Лагранжа L5. Он выдвинул предположение, что это могут быть облака мелкой космической пыли. В 1961 году были получены первые фотографии скоплений. По данным Кордылевского, масса пылевых облаков приблизительно составляла около 10 тысяч тонн, а диаметр - около 10 тысяч километров.

Облака в связи с их небольшими яркостью и плотностиью было сложно наблюдать, поэтому ученые оспаривали их существование.

Венгерские астрономы смогли подтвердить данное открытие. Им пришлось провести компьютерную симуляцию, включавшею Землю, Луну, Солнце и частицы пыли. Они попытались проследить эволюцию данной модели в течение 3650 дней. Ученые представили, как будут выглядеть облака с использованием поляризационных фильтров. Они позволили выделись из света лучи с определенной ориентацией электрического вектора.

Так венгерским специалистам удалось получить экспозиции предполагаемого местоположения облака Кордылевского в точке L5. Изображения продемонстрировали отраженный от пыли поляризованный свет, о чем свидетельствовали наблюдения, выполненные Казимежем Кордылевским 60 лет назад.

На данный момент фотографические доказательства такого же скопления, но на точке L4, все еще рассматриваются как гипотетические. Однако новое исследование подтвердило, что Кордылевский обнаружил околоземные облака пыли почти 60 лет назад.

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