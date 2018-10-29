В МИД РФ предрекли проблемы для России в случае вступления Украины и Грузии в НАТО

Вступление Украины и Грузии в НАТО может обернуться военными и экономическими проблемами для России. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, выступая площадке дискуссионного клуба «Валдай».

По словам дипломата, в качестве оборонительных мер России в таком случае придется «выстраивать оборонительный пояс вблизи Сочи».

Келин добавил, что никаких признаков того, что вступление Украины и Грузии в НАТО может случиться в ближайшее время, все же нет. Однако, если такое действительно произойдет, России неизбежно придется задействовать колоссальные ресурсы, чтобы предотвратить возможные действия вероятного противника.

Ранее о том, что вступление Украины и Грузии в НАТО может спровоцировать «страшный конфликт» заявлял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, в июле этого года генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение принять Грузию в состав Альянса, однако не назвал конкретных дат, когда это может произойти. При этом Грузия стремится стать членом НАТО с 2003 года.

Президент России после этого сразу же заявил, что Россия негативно воспримет возможное вступление в НАТО Грузии и Украины. По словам Владимира Путина, этот шаг будет прямой угрозой для нацбезопасности нашей страны.