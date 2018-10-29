Меркель отказалась от дальнейшего выдвижения на политические посты

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) в декабре. Также политик подчеркнула, что не будет бороться за место в Бундестаге на выборах в 2021 году.

«Я не намерена бороться за место в Бундестаге на выборах в 2021 году и отказываюсь от выдвижения в канцлеры и на другие политические посты», - заявила сегодня Меркель.

Такое решение Меркель приняла после того, как ее партия ХДС понесла значительные потери на земельных выборах в Гессене, показав худший результат за полвека. Христианские демократы набрали 27%, что на 11,3% меньше, чем на прошлых выборах в 2013 году.

Сама Меркель назвала резултаты выборов в Гессене «горькими и крайне разочаровывающими для ХДС».

Меркель занимает пост председателя партии более 18 лет - с 2000 года, ранее с 1998 года она была генеральным секретарем ХДС.