«Влюблял в себя всех» - Фетисов о Караченцове

В московском театре «Ленком» прошла церемония прощания с Николаем Караченцовым. Артист театра и кино умер от остановки сердца 26 октября за день до своего дня рождения.

Попрощаться с Караченцовым пришли его близкие, друзья и просто поклонники его творчества. Среди них - двукратный олимпийский чемпион хоккеист Вячеслав Фетисов.

«Все спектакли, которые Коля со своими друзьями играл, это был прорыв. Что касается кино, это мужская сила, мужское начало. Не мог не влюблять в себя не только настоящих женщин, но и настоящих мужиков», - отметил Фетисов.

Николай Караченцов ушел из жизни около 09.00 26 октября. Ему было 73 года.

Николай Караченцов был настоящим символом этой эпохи. Его яркие роли запомнились зрителям нескольких поколений. Среди самых известных кинокартин, в которых сыграл Караченцов, «Старший сын», «Собака на сене», «Белые росы», «Человек с бульвара Капуцинов». А на театральной сцене он воплотил образ графа Резанова из рок-оперы «Юнона и Авось».