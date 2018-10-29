Президент России Владимир Путин назначил Александра Ефимова послом РФ в Сирии. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Назначить Ефимова Алексендра Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Сирийской Арабской Республике», - сказано в тексте документа.

Ранее дипломат до 11 октября 2018 года занимал должность посла России в ОАЭ.

Отдельным указом глава государства освободил от должности прежнего посла РФ в САР Александра Кинщака, который являлся послом в Сирии с 22 декабря 2014 года.