«Может быть причастен очень известный человек» - адвокат раскрыл подробности нападения на рэпера Гуфа

К нападению на рэп-исполнителя Алексея Долматова, известного под творческим псевдонимом Гуф, может быть причастен очень известный человек. Об этом, а также об обстоятельствах произошедшего инцидента с музыкантом «Звезде» рассказал адвокат исполнителя Сергей Жорин.

По словам правозащитника, все произошло после корпоративного выступления Гуфа в клубе «Бункер» в районе Таганки. Жорин опроверг информацию ряда СМИ, что к концерту музыканта у собравшихся были какие-то претензии или нарекания.

«После концерта к Алексею подошли люди, чтобы договориться относительно возможности выступления на другом мероприятии. Он согласился пройти с ними в комнату. На входе в нее неизвестные ему люди выставили вооруженную охрану, дали указание никого не впускать и никого не выпускать. После того, как Алексей в эту комнату зашел, его, без объяснения причин, стали избивать. В настоящее время у него сотрясение мозга, сломаны два ребра, а кроме того возможны и другие повреждения внутренних органов», - рассказал адвокат.

После инцидента рэпер сразу же обратился в травмпункт, где сняли побои. А впоследствии - в полицию, где составили заявление о нападении. В настоящее время по факту инцидента полиция проводит проверку, а адвокат потерпевшего проводит собственное расследование.

«На самом деле мы уже выяснили, что это были за лица. К этому происшествию может быть причастен очень известный человек. Мы не хотим его голословно обвинять. Полиция и мы со своей стороны уже направили запросы о предоставлении нам видео с камер наблюдения. Если информация подтвердится, мы ее обнародуем», - добавил Жорин в разговоре со «Звездой».

По словам адвоката, во время инцидента у его подзащитного также пропала крупная сумма денег. Однако первостепенным в настоящий момент все же является восстановление здоровья Алексея и установление лиц, причастных к нападению на него.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 28 октября в 5-м Котельническом переулке. Гуф после ЧП отказался от госпитализации и подал заявление в полицию.