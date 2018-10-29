Полиция задержала избившего битой мужчину с коляской в Москве

Сотрудники полиции обнаружили и задержали на Дмитровском шоссе в столице подозреваемого в избиении мужчины с ребенком в коляске, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В полицию поступило сообщение об инциденте на улице Селигерская города Москвы. Сотрудники ОУ МВД по Бескудниковскому району незамедлительно выехали по указанному адресу и установили, что между двумя мужчинами, водителем автомобиля и пешеходом, произошел конфликт, в ходе которого последнему, предположительно, бейсбольной битой были нанесены телесные повреждения. Нападавший с места происшествия скрылся, бросив машину. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ. Пострадавший госпитализирован в медучреждение», - сказала Волк.

Инцидент произошел в субботу 27 октября. Ранее сообщалось, что уроженец Ростовской области умышленно сбил москвича, гулявшего с ребенком в коляске, после чего избил его битой. По словам очевидцев, что водитель нанес не менее четырех ударов бейсбольной битой мужчине, а также перевернул коляску с малышом.

«Полицейскими по подозрению в совершении данного преступления на Дмитровском шоссе был задержан неработающий 29-летний уроженец Ростовской области», - добавила она.

Кроме того, правоохранители лишили нетрезвого автолюбителя водительских прав.