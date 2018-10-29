Альпиниста на самой высокой точке Польши встретил кот

Коты есть совершенно разные: домашние, дикие, морские. А вот польский альпинист открыл новый вид - кот горный. Войцех Ябчинский, взойдя на самую высокую точку Польши, обнаружил там мирно умывающегося домашнего кота. Доказательство такого необычного «хобби» животного он выложил у себя в Twitter.

Животное, судя по кадрам, не испытывает никаких неудобств при пребывании на высоте в 2,5 километра. Зато вид на горы у кота просто потрясающий. Войцех угостил своего «коллегу» лакомством. Альпинист предполагает, что кот мог прийти сюда из туристического домика, расположенного у подножья другой горы.

Так или иначе, человеку пришлось признать первенство кота в покорении вершины.