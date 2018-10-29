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ЛНР: для корректировки огня ВСУ используют американский радиолокатор

Александра Арсентьева
14:39 29.10.2018
Отмечается, что силовики наращивают обстановку в регионе, стягивая средства и силы к линии соприкосновения.
Фото: flickr
Видео: Народная милиция ЛНР, YouTube

Украинские военные корректируют огонь своих минометных расчетов, которые обстреливают территорию ЛНР, при помощи радиолокационной станции (РЛС) артиллерийской разведки производства США. Об этом рассказал представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В населенном пункте Золотое, в зоне ответственности 14-й отдельной механизированной бригады, отмечена работа радиолокационной станции артиллерийской разведки AN/TPQ-48 американского производства», - заявил представитель народной милиции ЛНР.

По его словам, станция выдает информацию для минометных расчетов ВСУ, которые ведут обстрелы жилых районов населенных пунктов Луганской народной республики.

Также Марочко отметил, что силовики наращивают обстановку в регионе, стягивая средства и силы к линии соприкосновения. Таким образом, по информации разведки Луганской народной республики, ВСУ в район подконтрольного Киеву города Счастье перебросили две БМП, а также семь грузовых машин «Урал» с горюче-смазочными материалами и боеприпасами. По словам представителя народной милиции ЛНР, такими действиями власти Киева подчеркивают «агрессивный настрой» в решении ситуации в Донбассе.

Ранее сообщалось, за прошедшие сутки вооруженные силы Украины четырежды нарушили режим тишины в ЛНР. По сведениям Марочко, по территории республики ВСУ выпустили 70 боеприпасов.  

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