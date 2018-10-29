Цымбалюк-Романовская потребовала от Джигарханяна лично предъявить ей претензии в суде

Бывшая супруга народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, обвиняемая в нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщила «Звезде», что она дала показания в суде.

Она не стала рассказывать подробности, сославшись на то, что заседание проходило в закрытом режиме. Она также заявила, что хотела бы увидеть своего бывшего мужа, и чтобы он лично предъявил ей претензии.

«Пусть озвучит перечень своих претензий, объяснит их, желательно, публично», - отметила Виталина.

Она заявила, что не считает себя виновной и выразила уверенность, что дело Джигарханяна продвигают в собственных, корыстных интересах заинтересованные лица.

«Мы знаем этих людей, они все время за него что-то говорят, что-то комментируют, что к его реальному состоянию не имеет никакого отношения», - отметила она.

Цымбалюк-Романовской инкриминируют часть 1 статьи 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». По версии следствия, она установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга. Обвиняемая объяснила это необходимостью следить за делами мужа.

Адвокат Джигарханяна заявил, что 8 ноября начнутся судебные прения, на которых сам артист не появится по состоянию здоровья.