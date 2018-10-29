Британский журналист назвал русский банный веник «оружием войны»
В целом, посещением настоящей бани корреспондент остался очень доволен.
Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости
Что русскому хорошо, то британцу необычно, но здорово. Журналист издания The Telegraph поделился с читателями впечатлениями от посещения русской бани.
В целом, он остался, вполне доволен. Однако некоторые привычные русскому человеку обычаи его очень впечатлили.
Он назвал наш веник «оружием войны» и рассказал, что это было похоже «будто огромное дерево бьет его во время ливня». Банную шапку он сравнил с головным убором Смурфиков.
Его «отхлестали распаренным веником», а после, по традиции, журналист резко погрузился в ледяную воду.
«После этого у меня будто появились новые легкие», - описал Оу свои впечатления.
В заключении он сказал, что вышел из бани более «расслабленным, чем когда пришел».