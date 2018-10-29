Британский журналист назвал русский банный веник «оружием войны»

Что русскому хорошо, то британцу необычно, но здорово. Журналист издания The Telegraph поделился с читателями впечатлениями от посещения русской бани.

В целом, он остался, вполне доволен. Однако некоторые привычные русскому человеку обычаи его очень впечатлили.

Он назвал наш веник «оружием войны» и рассказал, что это было похоже «будто огромное дерево бьет его во время ливня». Банную шапку он сравнил с головным убором Смурфиков.

Его «отхлестали распаренным веником», а после, по традиции, журналист резко погрузился в ледяную воду.

«После этого у меня будто появились новые легкие», - описал Оу свои впечатления.

В заключении он сказал, что вышел из бани более «расслабленным, чем когда пришел».