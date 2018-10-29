«Нужное кино» - военнослужащие российской базы в Киргизии оценили картину «Несокрушимый»

Фильм «Несокрушимый» показали военнослужащим российской базы в Киргизии и их семьям. Военная драма повествует о героическом экипаже танка КВ-1, который летом 1942 года сражался с фашистами под Ростовом-на-Дону. Моряки российской базы в Киргизии отметили, что подобные картины особенно важны для подрастающего поколения.

«Я считаю, что такие фильмы нужны, особенно людям наших профессий, нашим детям», - поделился своими впечатлениями от увиденного военнослужащий Максим Дементьев.

Фильм «Несокрушимый» вышел на экраны 25 октября. По итогам минувших выходных, картина заработала более 97 миллионов рублей.

Сюжет киноленты основан на реальных событиях. В 1942 году экипаж неисправного танка КВ-1 под руководством Семена Коновалова в одиночку уничтожил более 20 боевых машин противника под Ростовом-на-Дону.

Режиссер картины - Константин Максимов. Продюсерами ленты стали Алексей Пиманов и Ольга Погодина. Роль Семена Коновалова сыграл Андрей Чернышов. В ленте также снялись Владимир Епифанцев, Сергей Горобченко, Роман Мадянов, Ольга Погодина и другие российские актеры.