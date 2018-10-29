Опубликовано видео крупного пожара на складе стройматериалов во Владивостоке

В 18.20 по местному времени в пожарно-спасательную службу Владивостока поступило сообщение о том, что на складе стройматериалов, который находится по улице Выселковая, произошло крупное возгорание.

Спустя шесть минут к месту инцидента прибыли первые пожарные расчеты. На месте происшествия работают 10 единиц техники и 32 человека личного состава.

Как сообщили «Звезде» в МЧС по Приморскому краю, по предварительной оценке площадь возгорания составляет более 1000 квадратных метров..

В настоящее время тушение огня продолжается. Информации о погибших пострадавших не поступало.