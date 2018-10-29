В Кремле назвали главную цель встречи Путина и Трампа

Главной целью встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом будет обмен мнениями. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сказал, что лидеры «сверят часы» по многим проблемам, в том числе по ДРСМД, а также обсудят двусторонние отношения.

«Очень много вопросов, касающихся стратегической стабильности, тем более в контексте озвученного намерения США выйти из ДРСМД», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Встреча Путина и Трампа запланирована на 11 ноября в Париже. Стороны проведут вторые за год переговоры на торжествах, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Предыдущий двусторонний саммит состоялся в Хельсинки 16 июля.

Кроме того, советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон пригласил Путина в Вашингтон в следующем году.