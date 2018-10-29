Дмитрий Певцов рассказал о самой главной роли Николая Караченцова

Сегодня в Москве прощаются с Николаем Караченцовым. Траурная церемония проходит в театре «Ленком», где долгие годы служил народный артист РСФР. В темном зале звучит его голос. Люди несут цветы. Проститься пришли уже больше тысячи человек. Николай Петрович Караченцов сыграл сотни ролей в театре и кино. И все до одной - запоминающиеся. Пожалуй, главную из них - роль Николая Резанова в знаменитой «Юноне и Авось» Николай Караченцов исполнял на сцене «Ленкома» на протяжении десятков лет.

«Без фигуры Николая Петровича Караченцова не получилось бы это чудо под названием "Юнона и Авось", потому что именно его энергия, его обаяние и сумасшедший темперамент, владение голосом и пластикой дало вершину этого спектакля в виде вот такого Николая Рязанова», - рассказал актер театра и кино Дмитрий Певцов.

До своего 74-летия Караченцов не дожил всего сутки. После гражданской панихиды артиста похоронят на Троекуровском кладбище.