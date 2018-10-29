Запашный назвал виновных в нападении львицы на ребенка на Кубани
Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского народный артист России Эдгард Запашный прокомментировал «Звезде» случай, произошедший 28 октября на Кубани, где львица напала на ребенка.
«Преступная халатность, в которой я смело могу обвинять и директора цирка, потому что работает с непрофессиональными дрессировщиками», - заявил Запашный.
По его словам, также вина лежит и на дрессировщике, потому что он пропустил момент, когда животное нацелилось и смогло достичь человека за сеткой.
«Естественно еще вина, прежде всего, на человеке на взрослом, который сопровождал этого ребенка, я не знаю является ли этот человек родителем, родственником или просто сопровождающим, но то, что он отпустил ребенка, находясь на первом ряду, позволил ему приблизиться к сетке и встать спиной, чтобы произвести фотографию - это неприемлемо», - добавил Запашный.
Напомним, 28 октября во время представления в передвижном цирке в селе Успенском Краснодарского края львица совершила нападение на девочку. Через ограждение животное набросилось на ребенка, который находился в первом ряду. В результате происшествия девочку с рваными ранами и прочими повреждениями доставили в реанимационное отделение местной больницы. Врачи прооперировали ребенка, после чего девочку перевели в детскую краевую больницу.
Директор передвижного цирка был задержан в Краснодарском крае.