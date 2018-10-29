В Москве в районе бывшего завода ЗИЛ произошел пожар

В Москве на территории бывшего завода ЗИЛ произошло возгорание. Об этом рассказали «Звезде» в МЧС по столице.

Пожар произошел по адресу: улица Автозаводская, 23. По данным МЧС, на восьмом этаже воспламенились две металлические конструкции, здание находится на реконструкции.

«Возгорание ликвидировано в 12.34 на площади 15 квадратных метров», - заявили в ведомстве.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало.