В Сети нашелся спасшийся с упавшего Boeing 737 в Индонезии
Мужчина перенес свою рабочую поездку из Джакарты в Пангкалпинанг на несколько дней. И это спасло ему жизнь.
Фото: greendulu twitter
В Twitter появилось свидетельство поразительной удачи одного мужчины, который перенес свою рабочую поездку в Пангкалпинанг. Он должен был вылететь из Джакарты рейсом JT610, который сегодня потерпел крушение.
Об этом случае рассказал пользователь Twitter Gus An. В качестве доказательства он привел фотографию посадочного талона своего приятеля. На фото можно увидеть тот самый рейс, время вылета и наименование авиакомпании - Lion Air.
Борт выполнял рейс из Джакарты на остров Суматра. Самолет пропал с радаров в 6:33 утра через 13 минут после взлета. На борту находился 181 человек, выживших нет.