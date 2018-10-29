В Сети нашелся спасшийся с упавшего Boeing 737 в Индонезии

В Twitter появилось свидетельство поразительной удачи одного мужчины, который перенес свою рабочую поездку в Пангкалпинанг. Он должен был вылететь из Джакарты рейсом JT610, который сегодня потерпел крушение.

Об этом случае рассказал пользователь Twitter Gus An. В качестве доказательства он привел фотографию посадочного талона своего приятеля. На фото можно увидеть тот самый рейс, время вылета и наименование авиакомпании - Lion Air.

Борт выполнял рейс из Джакарты на остров Суматра. Самолет пропал с радаров в 6:33 утра через 13 минут после взлета. На борту находился 181 человек, выживших нет.