Эксперт рассказал о техническом состоянии разбившегося в Индонезии Boeing 737

Специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал «Звезде», что самолеты серии Boeing 737 являются очень надежными и безопасными.

«Самолеты Boeing 737 современные, очень хорошие, комфортные самолеты, безопасные. То есть причину сейчас называть очень сложно», - отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что представитель четвертого поколения среднемагистральных самолетов Boeing 737 эксплуатировался с августа.

«Самолеты этой серии редко подводят, и двигатели надежные», - отметил эксперт.

Пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс Джакарта - Панкалпинанг на острове Банка, пропал с радаров. Позже стало известно, что лайнер упал спустя несколько минут после взлета. На борту воздушного судна находились 189 человек, в том числе два пилота и шесть членов экипажа. По предварительным данным, никто из людей не выжил.