Уникальные раритеты: от «кристалла Чернова» до космического лазерного пистолета

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого - наследница знаменитой Михайловской артиллерийской академии. Об уникальных разработках рассказал еженедельник «Звезда».

- Целое столетие, начиная с 1820 года, ее академические научные школы были фактически единственными в России центрами по развитию теории оружия, выработке основ проектирования и производства огнестрельных, ракетных и минных устройств, - рассказал корреспондентам еженедельника «Звезда» преподаватель кафедры оперативного искусства и одновременно нештатный историограф ВА РВСН подполковник Николай Рогожан. - Здесь, в этих музейных залах, великая история нашей военной науки...

1. «Кристалл Чернова»

Пожизненный почетный председатель Русского металлургического общества, почетный член совета Института международных экспертов, Американского института горных инженеров, Британского королевского общества искусств, наук и промышленности, почетный вице-президент Института железа и стали в Лондоне, «и протчая, и протчая»... Почетные титулы, звания и научные награды профессора Михайловской артиллерийской академии Дмитрия Константиновича Чернова можно перечислять долго.

На заседании Русского технического общества 2 декабря 1878 года он представил доклад «Исследования, относящиеся до структуры литых стальных болванок». В работе, посвященной процессу затвердевания жидкой стали, было дано описание кристаллической структуры стальных слитков, ставшее классическим.

Русский артиллерист открыл полиморфические превращения в стали, а также фазовую диаграмму железо-углерод. Это открытие мирового масштаба стало началом научной металлографии. Чернов установил, что при изменении температуры сталь меняет свои свойства и проходит полиморфические превращения.

Дмитрий Чернов доказал, что кристаллы стали - результат совместной кристаллизации железа и углерода. При таком процессе образуются кристаллы переменного состава. Они представляют «твердые растворы углерода в железе». Затвердевание начинается с появления так называемых центров кристаллизации, из которых затем выбрасываются оси будущих кристаллов. При этом кристаллы теснят друг друга, переплетаются и искривляются. Иногда в верхней части слитка - усадочной раковине, образовавшейся из-за сокращения объема металла, вырастают огромные кристаллы правильной формы.

- Один из учеников Дмитрия Константиновича, офицер морской артиллерии Берсенев, привез своему учителю уникальный стальной кристалл из усадочной раковины 100-тонного слитка, - рассказал подполковник Николай Рогожан. - Он теперь - один из ценнейших экспонатов музея нашей академии.

Мерцающий отраженным светом, с причудливыми изломами, образец длиной 39 см, весящий 3,45 кг, получил имя собственное «Кристалл Чернова». Фотография этого знаменитого кристалла вместе с объяснениями процессов кристаллизации вошли практически во все мировые учебники по сталелитейному металловедению и металлографии.

Изучение процесса кристаллизации дало возможность профессору Чернову объяснить возникновение дефектов стальных отливок, систематизировать их и указать способы устранения. Выдающийся военный ученый лично участвовал в разработке инновационных на тот исторический момент стальных орудийных стволов и бронебойных снарядов. А наши недруги все недоумевают, почему русская артиллерия, наши пушки были и остаются лучшими в мире...

2. «Катюша» капитана Флерова

- Это часть направляющей боевой машины из первой в Красной Армии особой батареи реактивного действия, - говорит подполковник Николай Рогожан, показывая нам ржавый кусок металла, хранящийся под стеклом музейной витрины. - Батареи Флерова...

Герой финской войны, участник прорыва «линии Маннергейма», а в 1941-м - слушатель Военной артиллерийской академии Иван Флеров по предложению начальника вуза - будущего Маршала Советского Союза Леонида Говорова был назначен командиром батареи «Катюш». Уже 3 июля вооруженное семью экспериментальными боевыми машинами подразделение было отправлено на Западный фронт.

- Подразделение было сформировано на территории нашего вуза, носившего тогда имя Ф.Э. Дзержинского, - рассказывает Рогожан. - Все знают о первых залпах «Катюш» под Оршей, но мало кто - о последнем бое капитана и его батарейцев. Их останки нашли у деревни Богатырь в Смоленской области только в 1994-м.

Прорываясь из окружения и взорвав, чтобы не достались врагу, последние уцелевшие реактивные установки, Иван Флеров и несколько его солдат-артиллеристов погибли неподалеку от дороги Вязьма - Юхнов. Там, неподалеку от места своего последнего боя, они теперь и перезахоронены. В 1995 году после присвоения капитану Флерову звания Герой России (посмертно) в музей ВА РВСН был передан раритет - часть направляющей с одной из первых семи «Катюш».

А герой-артиллерист и сегодня служит Родине. Приказом министра обороны Российской Федерации капитан Флеров Иван Андреевич навечно зачислен в списки командного факультета Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

3. Первые образцы автомата Калашникова

Судьба нашей страны - судьба военная.

«В России даже огурцы укладывают в банку, как патроны», - сказал великий оружейник Михаил Тимофеевич Калашников.

...По ночам тяжелораненного и контуженного в октябре 1941 года под Брянском танкиста мучили кошмары. Старший сержант доставал из тумбочки мятую тетрадку и под стоны госпитальных страдальцев делал наброски.

«На фронте я видел, что немецкие солдаты почти все с автоматическим оружием, а у нас в первые дни войны и винтовка-то была одна на двоих, - напишет он потом в мемуарах. - Я загорелся желанием самому создать пистолет-пулемет. Это была еще и своего рода самозащита - отступала боль».

Русский автомат вошел в список 100 выдающихся изобретений XX века, а имя конструктора-самородка - навсегда в историю. Сегодня около 70 миллионов автоматов Калашникова находятся на вооружении в 55 странах мира.

- А первый профессиональный отзыв на изобретенный простым солдатом пистолет-пулемет дал генерал-лейтенант артиллерии Анатолий Аркадьевич Благонравов - заместитель начальника нашей академии по научной работе, будущий академик, прославившийся научными достижениями и в стрелковом деле, и в освоении космоса, - рассказывает наш гид по музейным залам Николай Рогожан. - Надо признать, что отзыв хвалебным не был. С дотошностью настоящего ученого Благонравов «разложил» все «по полочкам». Он отметил недоработки проекта, но оригинальность разработки молодого оружейника ему понравилась. Калашников получил «благословение» Благонравова в виде направления на дальнейшую учебу. В 1947 году доработанный АК победил в конкурсе и был принят на вооружение нашей армии.

Поэтому стенд с образцами автомата Калашникова занимает в музее ракетной академии место вполне обоснованно.

4. Первая в мире «зенитная» ЭВМ

Сегодня любой мобильный телефон может выполнить больше операций. И быстрее. Но в 1959 году советская электронно-вычислительная машина «Молния» военного назначения (шифр «Ольха») была чудом техники - мировым первенцем второго поколения ЭВМ. Элементной базой этой машины были полупроводниковые приборы.

- Странно, конечно, - удивляется подполковник Николай Рогожан, - слово «кибернетика» в Советском Союзе было ругательством, а в развитии ЭВМ мы опережали американцев...

Компьютер из конца 1950-х предназначался для подготовки данных для стрельбы 16-орудийной батареи 130-мм пушек М-46. Появление полупроводниковых элементов в электронных схемах существенно увеличило емкость оперативной памяти, надежность и быстродействие ЭВМ.

Молниеносно (по тем временам) обрабатывая трудоемкие процессы, «Молния» уверенно управляла зенитным огнем по воздушным целям. В США до этого дошли намного позднее.

5. Лазерный пистолет космического назначения

Памятником 1-й категории российской науки и техники признан и странного вида пистолет, созданный военными учеными ВА РВСН. Таким оружием предполагалось вооружать советских космонавтов.

- На войне как на войне, - говорит подполковник Николай Рогожан. - Надо предусмотреть любые способы ведения боевых действий во всех средах. Оружие предназначалось на случай, если противник попытается захватить советскую орбитальную космическую станцию. В условиях невесомости стрелять из обычного оружия бесполезно. Да и опасно: пулевое отверстие в обшивке корабля означает мгновенную смерть экипажа.

Задание разработать лазерный пистолет, который по весу и размерам не отличался бы от огнестрельного аналога, поручили ученым Военной академии РВСН. Группу исследователей возглавил доктор технических наук, профессор генерал-майор Виктор Сулаквелидзе. Теоретическими и экспериментальными исследованиями поражающего действия лазерного пистолета занимался доктор технических наук, профессор Борис Дуванов.

Изначально было решено сделать не летальное оружие. В первую очередь оно предназначалось для вывода из строя не людей, а оптических систем космических аппаратов противника. Для этого нужна не слишком высокая энергия излучения - в пределах 1-10 Дж.

В качестве малогабаритного источника оптической накачки, размещаемого в полости обоймы с патронами, было решено применить одноразовые пиротехнические лампы-вспышки, заполненные кислородом и металлом в виде фольги или порошка. Подожженная электрической искрой, такая смесь сгорает за 5-10 миллисекунд при температуре около 5.000 градусов по Кельвину.

Лампочки-«патроны» имели вид колбочек диаметром 1 см. Внутри находилась вольфрамо-рениевая нить, покрытая горючей пастой для поджига пиротехнической смеси - циркония в кислороде. В обойме пистолета разместили 8 лампочек-вспышек. После каждого лучевого выстрела израсходованная лампа выбрасывалась - как гильза пистолетного патрона, а в осветительную камеру подавалась следующая.

Помимо вывода из строя оптики, лазерный луч мог выжечь человеческий глаз. Способность ослепить и обжечь лазерный луч сохранял на расстоянии до 20 метров: глазное яблоко закипало и взрывалось.

Это оружие никогда не применялось, но решение технической задачи военными учеными оценивается как гениальное.

- Действующий боевой лазер - открытие, намного опередившее время, - говорит подполковник Николай Рогожан.

Кого они собрались напугать?!

В США начали практическое тестирование лазерного оружия в августе 2014 года. В Персидском заливе начали испытания 30-киловаттной лазерной установки, установленной на десантном судне Ponce. На разработку световой «пушки» ушло семь лет и было потрачено 40 миллионов долларов. Как следует из сообщений ВМС США, эта лазерная установка не предназначена для ведения боя против кораблей, но способна вывести из строя беспилотник и... испугать личный состав противника.

1 марта 2018 года в ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин рассказал о создании в нашей стране действующего комплекса лазерного оружия. Разработка получила название «Пересвет». Аналитики предполагают, что основным предназначением комплекса является ослепление низкоорбитальных спутников вероятного противника. Также в СМИ встречаются догадки, что «Пересветами» будут прикрыты все основные позиционные районы российских РВСН.

Комментарий

- Среди достижений как отечественного, так и зарубежных оборонно-промышленных комплексов разработки наших военных ученых не «теряются» и сегодня, - рассказал еженедельнику «Звезда» заместитель начальника академии по учебной и научной работе генерал-майор Роман Ногин. - Например, в этом году на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» Военная академия РВСН представила 16 прорывных научных проектов. Все они основаны на изобретениях, патенты на которые получены в 2017-2018 годах, или на заявках на изобретение, поданных в текущем году.

Среди ученых и педагогов академии около 80 лауреатов премий государственного уровня - Ленинской премии, премий президента и правительства России. У нас трудятся 25 заслуженных деятелей науки и техники и заслуженных изобретателей и рационализаторов. Основной кадровый научно-педагогический потенциал академии составляют 120 докторов наук и 506 кандидатов наук.

В академии сформированы информационные базы фундаментальных исследований с целью совершенствования учебного процесса, опытно-экспериментальные и прикладные базы исследований для совместного использования учеными, преподавателями и курсантами. Особое внимание уделяется технологиям математического моделирования с целью апробации и проверки научных исследований, проводимых военными учеными для их последующего использования на предприятиях промышленности.