Главный «враг» Трампа: лидер США снова не смог справиться с зонтом

Глядя на это видео, кажется, что главный враг Трампа вовсе не Хилари Клинтон или эфемерные русские хакеры. А всего-навсего зонты. В который раз американский лидер попадает в комичную ситуацию, потому что не в силах справиться с этим аксессуаром.

В этот раз при входе в самолет Трамп не смог закрыть зонт, и видимо пару раз попробовал протиснуться с ним на борт, а после неудачных попыток просто бросил его на трап. Наверно, механизм закрытия оказался либо слишком сложен, либо сломан.

«Ну да, он - не Мэри Поппинс», - прокомментировал пользователь это видео на Youtube.

Отношения Трампа и зонтов как-то никак не складываются. Один раз он не смог справится с таким аксессуаром, вывернутым порывом ветра. Тогда пользователи пошутили, что «Трамп ловит сигналы КГБ», а еще раньше он не захотел делиться зонтом со своей супругой, оставив Меланью под дождем.