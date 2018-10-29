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Корреспондент НТВ Никита Развозжаев погиб в Москве

Андрей Аркадьев
11:59 29.10.2018
Причиной его смерти стало падение с 11-го этажа.
Корреспондент НТВ Никита Развозжаев погиб в Москве
Фото: Никита Развозжаев, VK

В Москве в возрасте 25-лет погиб корреспондент НТВ Никита Развозжаев. Об этом сообщает «360».

Молодой человек выпал из окна 11-го этажа многоэтажного дома, где он снимал квартиру.

Ранее Развозжаев работал в программе «Вести.Саратов» в Саратове. Переехав в столицу, он устроился работать корреспондентом на телеканал НТВ.

В 2017 году в День ВДВ 2 августа журналист стал участником конфликта. Во время прямого эфира в ЦПКО имени Горького его ударил по лицу нетрезвый мужчина.

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