Ведущий «Звезды» рассказал, что происходит в аэропорту Джакарты в эти минуты

В аэропорту Джакарты, откуда совершил взлет потерпевший крушение лайнер Boeing 737, работает ведущий новостей на телеканале «Звезда» Денис Кочанов. Он сообщает последние подробности о случившемся.

«Возле входа в здание не вижу усиленного отряда. Все в принципе работает в обычном режиме. Тем не менее много людей, много туристов. Самолеты продолжают вылетать. За моей спиной находится представитель компании Lion Air. У их стекла не так много народа. Скорее всего, это не главный представитель, но тем не менее они продолжают работать, окно не закрыто, нет никаких сообщений что произошло», - рассказал Кочанов.

Он рассказал, что на территории аэропорта работает кризисный центр, туда уже приехали министры транспорта и финансов Индонезии.

По словам Кочанова, несколько пассажиров работали в индонезийском Минфине. Нет подробностей, почему они летели этим рейсом. Представители прессы, которые работают на месте, ждут комментариев на этот счет.

«В ближайшее время официальные власти, возможно, появятся прямо здесь и скажут какие-то первые подробности и детали того, что произошло. Пока никаких комментариев не было», - заявил ведущий новостей «Звезды».

Напомним, лайнер Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который выполнял рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии в 6.20 и пропал с радаров в 6.33 по местному времени. В авиакомпании сообщили, что на борту находился 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. В результате крушения самолета никто не выжил.