Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Крушение Boeing 737 в Индонезии ТЕГИ

Ведущий «Звезды» рассказал, что происходит в аэропорту Джакарты в эти минуты

Александра Арсентьева
12:11 29.10.2018
В авиакомпании сообщили, что на борту самолета находился 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. В результате крушения самолета никто не выжил.

В аэропорту Джакарты, откуда совершил взлет потерпевший крушение лайнер Boeing 737, работает ведущий новостей на телеканале «Звезда» Денис Кочанов. Он сообщает последние подробности о случившемся.

«Возле входа в здание не вижу усиленного отряда. Все в принципе работает в обычном режиме. Тем не менее много людей, много туристов. Самолеты продолжают вылетать. За моей спиной находится представитель компании Lion Air.  У их стекла не так много народа. Скорее всего, это не главный представитель, но тем не менее они продолжают работать, окно не закрыто, нет никаких сообщений что произошло», - рассказал Кочанов.

Он рассказал, что на территории аэропорта работает кризисный центр, туда уже приехали министры транспорта и финансов Индонезии.

По словам Кочанова, несколько пассажиров работали в индонезийском Минфине. Нет подробностей, почему они летели этим рейсом. Представители прессы, которые работают на месте, ждут комментариев на этот счет.

«В ближайшее время официальные власти, возможно, появятся прямо здесь и скажут какие-то первые подробности и детали того, что произошло. Пока никаких комментариев не было», - заявил ведущий новостей «Звезды».

Напомним, лайнер Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который выполнял рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии в 6.20 и пропал с радаров в 6.33 по местному времени. В авиакомпании сообщили, что на борту находился 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. В результате крушения самолета никто не выжил.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.10.2018, 10:49
О проблеме на борту упавшего в Индонезии лайнера было известно накануне
Дата29.10.2018, 00:07
Т-72, «Гвоздика» и мотострелки разгромили «террористов»: яркие кадры учений в Таджикистане
Дата28.10.2018, 08:53
Туктамышева стала триумфатором на Гран-при Skate Canada
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата29.10.2018, 12:19
«Монолит», прожигающий бетон: какими будут новейшие ракеты российской армии
Дата23.10.2018, 14:22
Место самого древнего кораблекрушения обнаружили в Черном море
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Крушение Boeing 737 в Индонезии
12:38 В стране и мире
В Сети нашелся спасшийся с упавшего Boeing 737 в Индонезии
12:32 В стране и мире
Видео
Эксперт рассказал о техническом состоянии разбившегося в Индонезии Boeing 737
12:11 В стране и мире
Видео
Ведущий «Звезды» рассказал, что происходит в аэропорту Джакарты в эти минуты
11:44 В стране и мире
Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индонезии
10:49 В стране и мире
Видео
О проблеме на борту упавшего в Индонезии лайнера было известно накануне
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
12:45 В стране и мире
Видео
В Москве в районе бывшего завода ЗИЛ произошел пожар
11:13 В стране и мире
Видео
На Кубани задержали директора цирка, где львица напала на ребенка
10:59 В стране и мире
Москалькова сообщила о безрезультатности переговоров о возвращении рыбаков с «Норда»
09:06 В стране и мире
Видео
В Сети опубликованы кадры первых найденных вещей на месте крушения Boeing 737
02:12 В стране и мире
Видео
В ФК «Лестер» подтвердили гибель владельца при крушении вертолета
События дня
События дня
Крушение Boeing 737 в Индонезии
Умер Николай Караченцов
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Искры и потеря равновесия: жесткая посадка F-15 попала на видео
Видео
Актриса, у которой нет «Оскара»: собака притворялась бездомной ради бургеров
Ученые рассказали, какая пища предотвращает рак
Видео
Грузинский боксер «вскипел» после проигрыша и избил тренера
Видео
Васильев отреагировал на критику «Модного приговора» финской журналисткой
Видео
Смертельная схватка львов и буйвола попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.