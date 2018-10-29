В документах Word обнаружили опасную уязвимость

Обнаружен новый способ заражения компьютеров пользователей, который осуществляется с помощью встроенного в документы Word видео. О нем рассказали в блоге компании Cymulate эксперты в области кибербезопасности.

Заражение происходит следующим образом: в документ встраивается ссылка на любое видео из Сети, но размещение записи меняют в файле document.xml. При переходе по ссылке в браузере Internet Explorer подгружается вредоносный код.

Эксперты рассказали, что создать такой путь несложно, но вот такой подвох ни один антивирус пока не видит, поэтому пользователь не будет предупрежден об опасности.

Единственным решение этой проблемы видится просто не открывать подозрительные документы со ссылками на просмотр видео.