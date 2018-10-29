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В документах Word обнаружили опасную уязвимость

Екатерина ГАБЕЛЬ
11:47 29.10.2018
Пока специалисты по кибербезопасности рекомендуют не открывать подозрительные документы со ссылками на просмотр видео.
В документах Word обнаружили опасную уязвимость
Фото: Valentin Wolf imagebroker.com Globallookpress

Обнаружен новый способ заражения компьютеров пользователей, который осуществляется с помощью встроенного в документы Word видео. О нем рассказали в блоге компании Cymulate эксперты в области кибербезопасности.

Заражение происходит следующим образом: в документ встраивается ссылка на любое видео из Сети, но размещение записи меняют в файле document.xml. При переходе по ссылке в браузере  Internet Explorer  подгружается вредоносный код.

Эксперты рассказали, что создать такой путь несложно, но вот такой подвох ни один антивирус пока не видит, поэтому пользователь не будет предупрежден об опасности.

Единственным решение этой проблемы видится просто не открывать подозрительные документы со ссылками на просмотр видео.  

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