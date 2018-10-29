Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индонезии

Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с крушением самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и желают им мужества и стойкости в столь тяжёлый час», - говорится на официальном сайте Кремля.

Борт выполнял рейс из Джакарты на остров Суматра. Самолет пропал с радаров в 6:33 утра через 13 минут после взлета. На борту находился 181 человек, выживших нет.

Граждан России, по заявлению пресс-секретаря посольства России в Индонезии на борту не было.