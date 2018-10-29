В Сбербанке прокомментировали утечку данных сотрудников

Адресная книга сотрудников Сбербанка доступна для всех сотрудников кредитной организации, поэтому попадание части имен и электронных адресов в Сеть не несет угрозы раскрытия их персональных данных.

«Эта информация не представляет никакой угрозы автоматизированным системам и клиентам банка», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о том, что имена, адреса электронной почты 420 тысяч сотрудников кредитной организации, а также их логины для входа в ОС, просочились в Сеть.

Сообщалось, что база данных была выложена неизвестным пользователем, по ней можно вычислить, в каком подразделении работает сотрудник. В качестве возможной причины назывались «злонамеренные действия одного из сотрудников».