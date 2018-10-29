На Кубани задержали директора цирка, где львица напала на ребенка

В Краснодарском крае задержали директора передвижного цирка, где на девочку напала львица. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«В рамках расследования задержан 51-летний директор передвижного цирка», - сказано в сообщении ведомства.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями была изъята документация, ее изучат на предмет наличия у директора цирка необходимых бумаг для осуществления этого вида деятельности.

Напомним, вчера, 28 октября, во время представления в передвижном цирке в селе Успенском Краснодарского края львица напала на девочку. Через ограждение животное набросилось на ребенка, который сидел в первом ряду. В результате инцидента девочку с рваными ранами лица и прочими повреждениями доставили в реанимационное отделение местной больницы. Ребенка прооперировали, и перевели в детскую краевую больницу.