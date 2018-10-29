Москалькова сообщила о безрезультатности переговоров о возвращении рыбаков с «Норда»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что переговоры с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой о возвращении на родину экипажа российского рыболовецкого судна «Норд» оказались безрезультатными. По ее словам, этот вопрос постоянно политизируется украинской стороной.

«Российские рыбаки с судна "Норд" до настоящего времени не допускаются домой с марта. Я сейчас занимаюсь этим вопросом», - приводит РИА Новости слова Москальковой. Она также назвала действия украинской стороны «грубым нарушением прав человека и международных норм».

Ранее Россия предлагала обменять российских рыбаков, захваченных киевскими силовиками, на экипаж украинского судна «ЯМК-0041», который проходил по уголовному делу о незаконной рыбной ловле.

Напомним, рыболовецкое судно «Норд» с десятью членами экипажа украинские пограничники задержали еще 25 марта в Азовском море. 19 июня рыбакам «Норда» вернули паспорта граждан РФ, а 18 июля заявили, что они могут беспрепятственно выехать с территории Украины. Два моряка сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитана Владимира Горбенко обвиняют в нарушении порядка въезда из Крыма на Украину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.