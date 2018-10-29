О проблеме на борту упавшего в Индонезии лайнера было известно накануне

После крушения лайнера Boeing 737 у берегов Индонезии выживших нет. Об этом сообщил представитель национального агентства по преодолению ЧС, передает издание Straits Times.

«В результате крушения выживших нет», - заявил представитель агентства РИА Новости.

Пресс-секретарь посольства России в Индонезии Денис Тетюшин рассказал «Звезде», что, по последним данным, на борту Boeing 737 россиян не было.

«По предварительной информации, которая была опубликована в местных СМИ россиян среди пассажиров данного самолета не было. В то же время на официальный запрос в национальное агентство по поиску и спасению пока ответа получено не было», - рассказал представитель посольства РФ в Индонезии.

По неофициальным данным, высока вероятность технической неполадки самолета, поскольку за несколько минут до падения пилот запрашивал профильные службы на возврат самолета в аэропорт вылета, заявил Тетюшин.

Глава компании Lion Air сообщил, что у самолета были технические проблемы после рейса, совершенного накануне, но их устранили.

«Была техническая проблема, о которой сообщили после предыдущего полета по маршруту Денпасар-Джакарта накануне, после этого проблема была решена, а самолет был допущен к полету сертифицированным инженером», - заявил главный исполнительный директор авиакомпании Эдвард Сирайт, передает Straits Times.

Он выразил уверенность, что пилоты авиакомпании действовали в соответствии «с надлежащими процедурами».

Самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который выполнял рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии в 6.20 и пропал с радаров в 6.33 по местному времени. В авиакомпании заявили, что на борту самолета находился 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа.