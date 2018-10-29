Искры и потеря равновесия: жесткая посадка F-15 попала на видео

Жесткая посадка на грани фола истребителя F-15 попала на видео. Самолет несколько раз пытается приземлиться с выпущенным тормозным гаком. Однако каждый раз нос машины оказывается слишком задран, и летчик с трудом удерживает истребитель. Кажется, что самолет буквально «скачет» по взлетно-посадочной полосе, а от выпущенного гака в стороны разлетаются снопы искр.

Дата и место инцидента неизвестны, но автор статьи на портале The Drive предполагает, что инцидент мог произойти на базе Ланкенхит в Великобритании.

«У меня нет информации об обстоятельствах, но на видео явно видно, что дела очень плохи», - написал автор.

После нескольких таких «скачков» по посадочной полосе, как отмечает журналист, самолету все-таки удается приземлиться.