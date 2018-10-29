Продукты хотят облучать радиацией ради здоровья россиян

Продукты питания уже в 2020 году могут начать обрабатывать с помощью ионизирующего излучения. Об этом рассказали «Известиям» в «Русатом Хэлскеа» (структура госкорпорации «Росатом»).

Специалисты считают, что данный метод дезинфикации позволит снизить содержание в сырье или готовой продукции патогенных микроорганизмов и личинок вредных насекомых.

Кроме того, облучение способно подавить прорастание корнеплодов при хранении фруктов и овощей, а также заметно продлить срок годности скоропортящихся продуктов.

Обрабатывать ионизирующим облучением предлагается прежде всего рыбные и мясные продукты, картофель, лук, травяные растения, зерновые культуры.

По данным экспертов, технология позволит увеличить урожай, снизить потери поставщиков, уменьшить зависимость от использования консервантов, а также обеспечить свежими продуктами население отдаленных регионов.

Однако у данного метода есть не только сторонники, но и противники. Последние не уверены в безопасности радиационного облучения, поскольку последствия воздействия на продукты питания еще не полностью ясны.