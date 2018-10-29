В разбившемся Boeing 737 находились 20 чиновников Минфина Индонезии

В Министерстве финансов Индонезии заявили, что в потерпевшем крушение лайнере находились 20 чиновников ведомства. Об этом сообщает газета Jakarta Post.

Представитель Минфина Нуфранса Вира Сакти сообщил, что среди пассажиров рухнувшего самолета находились сотрудники Службы по госактивам и аукционам, а также Службы государственного казначейства.

Напомним, самолет Boeing 737 направлялся из Джакарты на остров Суматра. Воздушное судно совершило вылет из аэропорта столицы Индонезии в 06.20 и исчезло с радаров в 06.33 по местному времени.

По данным авиакомпания Lion Air, на борту воздушного судна находился 181 пассажир и четыре члена экипажа. Посольство России в Индонезии проверяет сведения о гражданах РФ на борту разбившегося Boeing 737.