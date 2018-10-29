В Москве началась церемония прощания с Николаем Караченцовым

В Москве сегодня, 29 октября, прощаются с народным артистом России Николаем Караченцовым. Траурная церемония начинается в его родном театре «Ленком», на сцене которого любимый миллионами актер когда-то сыграл, пожалуй, свою самую звездную роль - графа Николая Резанова в рок-опере Алексея Рыбникова «Юнона и Авось».

Проститься с Караченцовым пришло много поклонников, поэтому движение на Малой Дмитровке от Большого Путинковского до Успенского переулка полностью перекрыто.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот же день совершит отпевание великого актера в старинном московском храме Воскресения Словущего на Успенском вражке в Брюсовом переулке.

«Говорят, что можно плакать. А можно вспоминать самое хорошее и радоваться тому, что он был, что в нас он остался. И вообще - остался везде, у всех», - рассказывает москвичка, пришедшая проститься с Караченцовым.

«Все фильмы с ним смотрели, и все фильмы поднимают настроение. И чувствуется, что вообще человек он был очень добрый, судя по всему. И одержимый своей профессией», - добавила другая.

Народный артист РСФСР Николай Караченцов умер в пятницу 26 октября на 74-м году жизни. Причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь. Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Карченцов снялся более чем в 100 фильмах. Миллионам телезрителей он запомнился по картинам «Старший сын», «Собака на сене», «Белые росы» и «Человек с бульвара Капуцинов». Также он известен благодаря образу графа Резанова из рок-оперы «Юнона и Авось».