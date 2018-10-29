Ростуризм не располагает информацией о российских гражданах на борту упавшего в Индонезии самолета

Ростуризм не располагает данными о наличии российских туристов на борту Boeing 737 авиакомпании Lion Air, потерпевшего сегодня крушение у берегов Индонезии.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время ведется работа с департаментом ситуационно-кризисного центра МИД России.

Ранее в посольстве России в Индонезии рассказали «Звезде», что пока неизвестно, были ли на борту самолета граждане России.

Лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты на остров Суматра, самолет пропал с радаров в 06.33 по местному времени. Позже стало известно, что борт рухнул в море недалеко от западного побережья острова Ява. На борту самолета в момент трагедии находился 188 человек, включая экипаж.

В настоящее время индонезийские специалисты готовятся к погружению в море в районе крушения самолета.