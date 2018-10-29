После трагедии: опубликовано видео из аэропорта Джакарты, откуда взлетел рухнувший Boeing 737

В аэропорту Джакарты, откуда совершил взлет потерпевший крушение самолет Boeing 737, находится ведущий новостей «Звезды» Денис Кочанов. Он рассказал последние подробности о произошедшем.

«Я сейчас нахожусь в аэропорту Джакарты, прямо на взлетном поле. Самолет Boeing 737 авиакомпании Lion Air разбился сегодня, буквально через 14 минут после взлета из этого аэропорта. Но судя по тому, что я вижу на взлетном поле, пока ничего не происходит, имеется в виду нет ни паники, ничего. Скорее всего, все следственные действия происходят за территорией аэропорта», - рассказал ведущий новостей.

Напомним, пассажирский лайнер авиакомпании Lion Air рухнул в море рядом с западным побережьем острова Ява в Индонезии. Российское посольство в Индонезии выясняет, были ли россияне на борту самолета. Перед тем как упасть в воду, экипаж запросил экстренную посадку, но вскоре лайнер пропал с радаров и больше не выходил на связь. По информации авиакомпании, на борту находились 185 человек, четверо из них - члены экипажа.