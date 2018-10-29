Подразделения ВДВ помогают ликвидировать последствия паводка на Кубани

В отношении чиновников Апшеронского района Краснодарского края возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в связи с гибелью людей во время наводнения. По данным следствия, должностные лица знали о том, что с 24 по 26 октября в Хадыженском и Кабардинском поселениях может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Напомним, в Краснодарском крае из-за наводнения погибли шесть человек. Две с половиной тысячи остаются без света. Поврежденные опоры ЛЭП сейчас пытаются восстановить ремонтные бригады. Устранять последствия стихии помогает и Министерство обороны. К большому сводному отряду подключились подразделения Воздушно-десантных войск, которые дислоцируются в Новороссийске.

Десантники вычерпывают воду с их участков, а рядом солдаты оттаскивают поваленные деревья, разбирают разрушенные здания. Работы ведутся с утра до позднего вечера.

«Помогаем расчищать завалы, очищать протоки, оказываем моральную, психологическую поддержку также. Люди говорят, без вас бы не справились. Ну, как бы стараемся, помогаем», - рассказал командир взвода Артур Дебаев.

Лейтенант Дебаев явно скромничает. Местные жители, действительно, искренне благодарны военнослужащим за помощь, к тому же пожилые люди не смогли бы сами очистить дворы.

Пенсионерка Галина Устьян рассказала, что во время наводнения боялась, что выжить уже не удастся. Вместе с мужем они спасались от большой воды на печке и в этот момент звонили сыновьям, чтобы проститься. Крыша сарая теперь находится на уровне земли. Пройти по двору очень сложно, а ведь совсем недавно здесь была большая пасека, от которой остались только разбитые улья.

В разрушенном наводнением поселке трудятся сорок десантников, столько же расчищают ближайшую железнодорожную станцию. Всего из Новороссийска прибыли двести военнослужащих.