В Сети опубликованы кадры первых найденных вещей на месте крушения Boeing 737

Пассажирский самолет Boeing 737 выполнял рейс из Джакарты на остров Суматра. Лайнер совершил вылет из аэропорта столицы Индонезии в 06.20 и исчез с радаров в 06.33 по местному времени. Первое сообщение о том, что что найдены крупные обломки воздушного судна, поступило в 06.45 по местному времени.

В Сети опубликованы кадры найденных вещей на месте крушения лайнера. На видеоролике видно, что на поверхности воды плавают обломки самолета и разные мелкие вещи пассажиров. На одном из снимков запечатлен корпус телефона и растрепаная сумка.

По информации авиакомпания Lion Air, на борту лайнера находился 181 пассажир и четыре члена экипажа. В настоящее время посольство РФ в Индонезии проверяет данные о россиянах на борту рухнувшего Boeing 737.