«Сильный, потрясающий фильм» - военнослужащие российской базы в Киргизии высоко оценили фильм «Несокрушимый»

История, ожившая на экранах в фильме «Несокрушимый» Алексея Пиманова, поразила военнослужащих российской базы, дислоцированной в Киргизии.

Для них был организован спецпоказ картины, которая рассказывает о бессмертном подвиге экипажа КВ-1. Летом 1942 года он в одиночку вступил в схватку с целой колонной немецкой бронетехники под Ростовом, уничтожив 16 танков врага, восемь машин с пехотой и две бронемашины. Руководил экипажем танкист Семен Коновалов.

Военные назвали фильм «сильным, настоящим и потрясающим». В зале собрался практически весь личный состав с семьями, кроме дежурной смены.

«Прекрасно люди принимают наше кино, посещаемость очень радует. Приходят всеми семьями с детьми, ветераны приходят, военнослужащие. Очень живая ответная реакция благодарности людей. Очень приятно, позитивно все проходит. Прям, довольны своей работой», - поделился продюсер фильма «Несокрушимый» Михаил Масленников.

Лента «Несокрушимый» вышла на экраны 25 октября и уже ворвалась в число лидеров проката. По итогам выходных картина заработала более 97 миллионов рублей.