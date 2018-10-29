Экипаж разбившегося в Индонезии Boeing 737 запрашивал разрешение вернуться в аэропорт

Пассажирский лайнер авиакомпании Lion Air перед тем, как исчезнуть с радаров и рухнуть у берегов Индонезии запрашивал возвращение в аэропорт. Об этом сообщает агентство Xinhua, ссылаясь на представителя министерства транспорта Бамбанга Эрвана.

«Самолет запросил у авиадиспетчерской службы возвращение на базу перед тем, как исчезнуть с радаров», - сообщил он.

Авиакомпания Lion Air заявила, что на борту воздушного судна находился 181 пассажир и четыре члена экипажа.

Лайнер Boeing 737 выполнял рейс из Джакарты на остров Суматра, он совершил вылет из аэропорта столицы Индонезии в 06.20 и пропал с радаров в 06.33 по местному времени. Первое сообщение от моряков о том, что в море обнаружены крупные обломки самолета поступило в 06.45 по местному времени.

По последней информации, специалисты готовятся к погружению в море в районе крушения авиалайнера.