Лазерный луч в дождь и туман: НАТО испытает новое оружие

Североатлантический альянс планирует изучить влияние погодных условий на работу лазерного оружия. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Научно-технической организации НАТО.

По данным альянса, лазерная система может быть принята на вооружение как странами-членами блока, так и некоторыми противниками.

«Стал весьма вероятным сценарий, при котором в ближайшем будущем страны НАТО столкнутся с условиями применения высокомощных лазеров коалиционными силами или противником», - утверждается в проекте НАТО.

Отмечается, что в настоящее время необходимо протестировать систему, проверить, как будет работать лазерный луч, испускаемый установкой при плохих погодных условиях, и могут ли туман и дождь помешать работе оружия.

«Осадки, влажность, аэрозоли и затрудняющие видимость явления могут крайне сильно сказаться на передаче лазерного луча от его источника к цели», - говорится в сообщении.

Страны НАТО планируют провести испытания лазерного оружия до 2021 года. Стоит отметить, что ранее подобные тесты уже неоднократно проводились. Их результаты показали, что подобное оружие способно эффективно работать только при идеальных погодных условиях.